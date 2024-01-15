«Барбенгеймер», «Наследники» и «Одни из нас» стали лучшими проектами года по версии Rotten Tomatoes

Самым популярным фильмом по версии сайта-агрегатора стал «Оппенгеймер», а сериалом — «Наследники». Лучшим триллером Rotten Tomatoes признал «Анатомию падения», а мелодрамой — «Прошлые жизни».
Полный список лучших проектов 2023 года по версии Rotten Tomatoes
- Лучший фильм — «Оппенгеймер»
- Лучший сериал — «Наследники»
- Лучший новый сериал — «Одни из нас»
- Лучший мини-сериал — «Попутчики»
- Лучший экшн/приключенческий фильм — «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
- Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Лучшая комедия — «Барби»
- Лучший документальный фильм — «Неизменный: Майкл Дж.Фокс»
- Лучший драматический фильм — «Оппенгеймер»
- Лучший хоррор — «М3ГАН»
- Лучший триллер — «Анатомия падения»
- Лучшая мелодрама — «Прошлые жизни»
- Лучший sci-fi/фантастический фильм — «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
- Лучший спортивный фильм — «Air: Большой прыжок»
- Лучший супергеройский фильм— «Стражи Галактики. Часть 3»
- Лучший анимационный сериал — «Неуязвимый»
- Лучший комедийный сериал — «Псы резервации»
- Лучший драматический сериал — «Наследники»
- Лучший хоррор-сериал — «Одни из нас»
- Лучший сериал в жанре триллера — «Покерфейс»
- Лучший сериал в жанре мелодрамы — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
- Лучший сериал в жанре sci-fi/фантастики — «Основание»