«Барбенгеймер», «Наследники» и «Одни из нас» стали лучшими проектами года по версии Rotten Tomatoes

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:06
Фото: HBO

Rotten Tomatoes подвел итоги 2023 года, назвав лучшие проекты в различных категориях.

Самым популярным фильмом по версии сайта-агрегатора стал «Оппенгеймер», а сериалом — «Наследники». Лучшим триллером Rotten Tomatoes признал «Анатомию падения», а мелодрамой — «Прошлые жизни».

Полный список лучших проектов 2023 года по версии Rotten Tomatoes

  • Лучший фильм — «Оппенгеймер»
  • Лучший сериал — «Наследники»
  • Лучший новый сериал — «Одни из нас»
  • Лучший мини-сериал — «Попутчики»
  • Лучший экшн/приключенческий фильм — «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
  • Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • Лучшая комедия — «Барби»
  • Лучший документальный фильм — «Неизменный: Майкл Дж.Фокс»
  • Лучший драматический фильм — «Оппенгеймер»
  • Лучший хоррор — «М3ГАН»
  • Лучший триллер — «Анатомия падения»
  • Лучшая мелодрама — «Прошлые жизни»
  • Лучший sci-fi/фантастический фильм — «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
  • Лучший спортивный фильм — «Air: Большой прыжок»
  • Лучший супергеройский фильм— «Стражи Галактики. Часть 3»
  • Лучший анимационный сериал — «Неуязвимый»
  • Лучший комедийный сериал — «Псы резервации»
  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший хоррор-сериал — «Одни из нас»
  • Лучший сериал в жанре триллера — «Покерфейс»
  • Лучший сериал в жанре мелодрамы — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
  • Лучший сериал в жанре sci-fi/фантастики — «Основание»
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