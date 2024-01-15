Владелица суши-бара обвинила «Ёбидоёби» в дискредитации власти из‑за баннера про сет «Куни Ли»

«Мы объяснили, что это фирменное название, и мы ничего не можем сделать. Наши девчата даже находили перевод и там то ли „Добро пожаловать“, то ли что‑то такое. <…> У этих [„Ёбидоёби“] низкие цены. Получается намного дешевле, чем у нее, поэтому меркантильно как‑то так получается, не очень красиво», — рассказал представитель администрации города.