Владелица суши-бара обвинила «Ёбидоёби» в дискредитации власти из‑за баннера про сет «Куни Ли»

Владелица суши-бара посчитала «безобразием и стебом» рекламный баннер сети «Ёбидоёби», который расположился вместе с информацией о президентских выборах. Она обратилась в администрацию города Крымска, но там ничего «оскорбительного» не увидели.
На рекламном баннере «Ёбидоёби» говорилось: «Каждый третий житель Крымска пробовал [сет] „Куни Ли“». В мэрии изданию «Подъем» заявили, что в переводе на русский язык реклама «очень прилично звучит», а заявительница преследует «свои интересы», так как она «не жительница, а предприниматель из Обнинска, у которой свои суши».
«Мы объяснили, что это фирменное название, и мы ничего не можем сделать. Наши девчата даже находили перевод и там то ли „Добро пожаловать“, то ли что‑то такое. <…> У этих [„Ёбидоёби“] низкие цены. Получается намного дешевле, чем у нее, поэтому меркантильно как‑то так получается, не очень красиво», — рассказал представитель администрации города.
Мэрия не станет убирать баннер с рекламой «Ёбидоёби»: «Это же оплачиваемые щиты. Они у кого‑то в аренде находятся».
В 2021 году «Ёбидоёби» попала в скандал из‑за рекламного поста с фотографиями темнокожего мужчины. Сети пришлось извиняться после угроз участников «Мужского государства», признанного в РФ экстремистской организацией и чья деятельность в стране запрещена.