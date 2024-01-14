Запущенный на Луну Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный к спутнику Земли 8 января, летит обратно и сгорит в атмосфере, сообщила компания Astrobotic. Аппарат находится в космосе шестой день.
Как заявил производитель, мягкое прилунение невозможно. Проблемы с Peregrine возникли во время запуска: после отделения от носителя в модуле произошла утечка топлива, которая и сделала посадку на Луну нереализуемой.
По мнению специалистов, клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть, поэтому произошла утечка.
Peregrine должен был стать первым частным аппаратом, побывавшим на Луне, а также первым американским космическим кораблем, достигшим поверхности спутника Земли с 1972 года. Прилунение Peregrine планировалось на 23 февраля, на его борту находилась капсула с прахом создателя «Звездного пути» Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.