Запущенный на Луну Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Peregrine должен был стать первым частным аппаратом, побывавшим на Луне, а также первым американским космическим кораблем, достигшим поверхности спутника Земли с 1972 года. Прилунение Peregrine планировалось на 23 февраля, на его борту находилась капсула с прахом создателя «Звездного пути» Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.