Лужайка с сухостоем и норами бандикутов в Тасмании признана самым уродливым газоном в мире

Семён Гудошников
Сегодня в 16:38
Фото: gotland.com

Кэтлин Мюррей из тасманийского города Стэнфорда и ее лужайка с сухостоем выиграли в конкурсе «Самый уродливый газон в мире». Об этом сообщает The Guardian.

Лужайка Мюррей испещрена норами, вырытыми бандикутами, а небольшое число растений пожелтели из‑за жаркого солнца и нехватки воды. В районе, где живет женщина, нет водопровода, поэтому дождевая вода, собранная в резервуарах, слишком ценна, чтобы тратить ее на газон.

Если собранная вода летом закончится, австралийке и ее четырем детям-подросткам иногда приходится ждать до двух недель, прежде чем в цистерне вновь наберется достаточно жидкости.

«Бандикуты любят копать — именно так они находят свою любимую еду. Теперь мой задний двор выглядит как настоящая игра Hungry Hungry Hippo. Еще у меня есть ехидна, которая помогает», — прокомментировала победительница.

Она отметила, что сперва относилась к бандикутам как к вредителям, но потом поняла, что они фактически освободили ее от необходимости стричь лужайку.

Мюррей смогла обогнать в конкурсе претендентов с высохшими газонами из Германии, Франции, Канады, Хорватии, Швеции, США и Великобритании. В подарок она получила фирменную футболку.

Конкурс «Самый уродливый газон в мире» проводят третий год подряд по инициативе властей шведского острова Готланд. Цель состязания — привлечь внимание к проблеме нехватки воды, от которой страдает и сам Готланд.

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