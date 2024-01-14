Английский музыкант в воздухе исполнил свою песню на фортепиано

Малоизвестный музыкант Луис Кардозо из английского города Бристоля выпустил клип на свою новую песню, записанный в воздухе. Он одновременно парил над полями и играл на фортепиано.
По сюжету Кардозо садится играть за фортепиано, пока в один из моментов стены помещения падают — и музыкант оказывается на высоком холме. Его друзья разгоняют музыкальный инструмент, к которому прикреплен параплан, и артист отправляется в полет.
Кардозо называет себя независимым музыкантом, который любит динамичные тексты и испанскую гитару и вдохновляется винтажным блюзом, соулом, джазом и латиноамериканскими пластинками. Музыкант пообещал выпустить видео с бэкстейджем со съемок клипа.