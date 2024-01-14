В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины

В афинском районе Экзархия отменили концерт лондонского дарк кабаре трио The Tiger Lillies из‑за негативных отзывов местных жителей. Об этом в фейсбуке* сообщил книжный магазин Bibliotheque, который организовывал выступление.
В нем отметили, что «люди и сообщества», участвующие в социальной жизни Экзархии, «выразили негативное мнение в отношении концерта Tiger Lilies», главным образом из‑за их поддержки Украины, «которая часто считается проблемной».
Еще одной причиной назвали чрезмерное количество записавшихся на концерт людей, которые не смогли бы спокойно разместиться на выделенной площади.
Выступление The Tiger Lillies должно было состояться 11 января на площади в центральном районе Экзархия.
Группа The Tiger Lillies в июле 2023 года приезжала с выступлениями в Киев и Львов. На сайте коллектива говорится, что музыканты поддерживают Украину с начала боевых действий. Летом они анонсировали выпуск альбома под названием «Ukraine», все деньги от продажи которого обещали передать на помощь стране.
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