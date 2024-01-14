В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины

Группа The Tiger Lillies в июле 2023 года приезжала с выступлениями в Киев и Львов. На сайте коллектива говорится, что музыканты поддерживают Украину с начала боевых действий. Летом они анонсировали выпуск альбома под названием «Ukraine», все деньги от продажи которого обещали передать на помощь стране.