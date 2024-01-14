В барах Калифорнии появятся тесты для проверки напитков, в которые могут подсыпать всякие вещества

В Калифорнии приняли закон, по которому у каждого посетителя заведения должна быть возможность воспользоваться тестом на наличие подмешанных веществ в алкоголе. Это направлено на предотвращение случаев сексуализированного насилия.
С помощью тестов можно проверить напиток на наличие подмешанных наркотиков и снотворного. «Как мы все знаем, у нас в Калифорнии кризис с [наркотическим веществом] фентанилом, но это не единственный наш кризис. У нас происходит проблема, которая приводит к сексуализированному насилию, нацеленному в первую очередь на женщин и членов ЛГБТК*-сообществ», — заявил автор законопроекта Джош Ловенталь.
Калифорнийские заведения должны будут закупить наборы с тестами до 1 июля. Посетителям они будут предлагаться бесплатно или по разумной цене.
Случаи подмешивания веществ в напитки распространены среди насильников. Так, в 2022 году актера Девина Ратрея, известного по роли Базза МакКалистера в фильме «Один дома», обвинили изнасиловании, перед которым он подмешал жертве наркотики в напиток. Девушка заявила, что внезапно почувствовала себя крайне уставшей после того, как выпила из предложенного актером бокала.
В том же году петербурженка утверждала, что поэт Евгений Мякишев изнасиловал ее. Она подозревала, что мужчина подмешал ей в вино наркотики, поскольку вскоре она «почувствовала себя странно и не могла управлять собой».
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.