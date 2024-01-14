В барах Калифорнии появятся тесты для проверки напитков, в которые могут подсыпать всякие вещества

С помощью тестов можно проверить напиток на наличие подмешанных наркотиков и снотворного. «Как мы все знаем, у нас в Калифорнии кризис с [наркотическим веществом] фентанилом, но это не единственный наш кризис. У нас происходит проблема, которая приводит к сексуализированному насилию, нацеленному в первую очередь на женщин и членов ЛГБТК*-сообществ», — заявил автор законопроекта Джош Ловенталь.