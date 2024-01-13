OpenAI разрешил использование своих технологий для военных целей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53
Фото: Andrew Neel/Unsplash

В необъявленном обновлении своей политики использования OpenAI открыла доступ для военного применения своих технологий. Ранее компания запрещала использование своих продуктов в «военных целях», но теперь эта формулировка исчезла, заметил The Intercept.

OpenAI и не отрицает, что сняла запрет для военных. Компания уверяет, что обновила политику, чтобы сделать ее «более ясной» и «более читабельной». Однако издание отмечает, что документ не просто изменил вид, но вместе с ним и содержание.

Представитель OpenAI Нико Феликс пояснил, что полный запрет на разработку и использование оружия по-прежнему существует, — это указано отдельно от «использования в военных целях». В то же время военные делают больше, чем просто производят оружие, а оружие производят не только военные, отметили журналисты.

TechChrunch подчеркнул, что военные ведомства не только ведут войны, но и активно участвуют во всех видах исследований, инвестируют, создают фонды малого бизнеса и поддерживают инфраструктуру. Технологии OpenAI могут быть очень полезны армейским инженерам, желающим обобщить документацию по водной инфраструктуре региона за десятилетия.

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