OpenAI разрешил использование своих технологий для военных целей

Представитель OpenAI Нико Феликс пояснил, что полный запрет на разработку и использование оружия по-прежнему существует, — это указано отдельно от «использования в военных целях». В то же время военные делают больше, чем просто производят оружие, а оружие производят не только военные, отметили журналисты.