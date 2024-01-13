Герой мемов про военкома стал зампредом правительства Забайкальского края

Максим Саблин
Сегодня в 12:05
Фото: 74.ru

Героя мема про доброго военкома Николая Захарова назначили заместителем председателя правительства Забайкальского края, пишет газета «Забайкальский рабочий» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как пояснили представители местных властей, в новой должности Захаров займется курированием направления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что правительству региона его представят 15 января. Корреспонденту Chita.ru назначение чиновника подтвердил губернатор края Александр Осипов.

В марте 2009 года Захаров стал военным комиссаром Челябинской области, но уже через два года оказался в центре скандала. Во время общения с журналистами он заявил, что штаб запретил призывать лиц северо-кавказских национальностей. Как добавляет Memepedia, в то время военком несколько раз повторил слова про инициативу Минобороны и добавил от себя, что отсутствие кавказцев среди солдат позволит уменьшить дедовщину.

Представители министерства тогда отрицали существование подобного распоряжения и подчеркивали, что «может быть, военком думал о чем‑то другом». Спустя месяц Захаров был отправлен в отставку в связи с истечением трудового договора.

Примерно в то же время его сделали героем мемов. Пользователи сети использовали фото чиновника с улыбающимся лицом и хитрым взглядом в камеру для шуток про военкомов, охотящихся на студентов в самых неожиданных ситуациях.

В мае 2014 года Захаров вернулся на ту же должность, но через полгода уехал в Самарскую область командовать мотострелковой бригадой. В 2021 году он стал первым заместителем командующего 29-й армией Восточного военного округа, произнес речь на Параде Победы в Чите и участвовал в высадке Аллеи ветеранов вместе с губернатором.

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