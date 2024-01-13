Герой мемов про военкома стал зампредом правительства Забайкальского края

В марте 2009 года Захаров стал военным комиссаром Челябинской области, но уже через два года оказался в центре скандала. Во время общения с журналистами он заявил, что штаб запретил призывать лиц северо-кавказских национальностей. Как добавляет Memepedia, в то время военком несколько раз повторил слова про инициативу Минобороны и добавил от себя, что отсутствие кавказцев среди солдат позволит уменьшить дедовщину.