Ученые заявили о росте заболеваемости раком среди молодых людей

Заболеваемость онкологией среди молодых людей растет по всему миру. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале BMJ Oncology.
По данным ученых, уровень диагностирования онкологии в США вырос за 20 лет на 12,8%. В 2019 году на 100 000 человек в возрасте до 50 лет приходилось 107,8 случая заболевания. В 2000 году этот показатель составлял 95,6. Резкий рост онкобольных отметили в первую очередь в Северной Америке, Западной Европе и Австралии.
По мнению врачей, увеличение заболеваемостью раком у молодежи чаще всего вызвано образом жизни — отсутствием физической активности, употреблением ультраобработанных продуктов и подверженностью новым токсинам. При этом ученые отмечают — ожирение и образ жизни не могут быть единственным объяснением тренда.
«Наши пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком‑то изменении окружающей среды, нашей пище, лекарствах или чем‑то, что мы еще не идентифицировали», — рассказала WSJ доктор Андреа Черчек, сотрудница онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке. По мнению ученой, рак уже не может считаться «болезнью старения».