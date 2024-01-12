Ученые заявили о росте заболеваемости раком среди молодых людей

По данным ученых, уровень диагностирования онкологии в США вырос за 20 лет на 12,8%. В 2019 году на 100 000 человек в возрасте до 50 лет приходилось 107,8 случая заболевания. В 2000 году этот показатель составлял 95,6. Резкий рост онкобольных отметили в первую очередь в Северной Америке, Западной Европе и Австралии.