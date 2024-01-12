Преемницей Ким Чен Ына может стать его дочь, сообщила южнокорейская развездка

Возможной преемницей главы КНДР Ким Чен Ына может стать его дочь Ким Чжу Э, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS). Ее выводы основаны «на всестороннем анализе общественной деятельности».
Издание отмечает, что еще в сентябрьском отчете NIS утверждалось, что рано говорить о преемничестве 10-летней Ким Чжу Э. Однако недавно Министерство объединения республики обратило внимание на активную демонстрацию дочери Ким Чен Ына.
В КНДР официально не называли имя дочери Ким Чен Ына. В 2013 году американский баскетболист Деннис Родман после поездки в Северную Корею и встречи с семьей главы государства сказал, что он «держал на руках малышку Чжу Э», пишет Nikkei Asia.
По данным издания, у главы КНДР есть трое детей — 2010-го, 2013-го и 2017 года рождения. Известно, что первые два — это сын и дочь, а пол последнего неизвестен.