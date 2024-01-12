Режиссер «Паразитов» призвал расследовать обстоятельства смерти актера Ли Сон Гюна

Создатель фильмов «Паразиты» и «Сквозь снег» Пон Чжун Хо вместе с еще 2000 культурных деятелей Южной Кореи потребовали провести расследование обстоятельств смерти актера Ли Сон Гюна. Об этом сообщает «Ренхап».
Работники киноиндустрии, создавшие ассоциацию солидарности среди деятелей культуры, выступили с заявлением, требующим выяснения причин смерти Ли Сон Гюна.
Помимо Хо, в акции приняли участие актер Ким Ый Сон, певец Юн Чжон Син и режиссер Чан Хан Чжун. Они ставят под сомнение законность публикации в прессе полицией города Инчона подробностей дела в отношении Ли Сон Гюна.
Кроме того, артисты осудили «сенсационное» освещение дела некоторыми новостными изданиями и блогерами. По их словам, авторы материалов делали акцент на личной жизни актера и использовали непроверенную информацию.
Постановщик Ли Вон Тхэ призвал власти принять законы, защищающие права тех, кто находится под следствием, и обеспечивающие конфиденциальность информации, связанной с уголовными расследованиями.
Ли Сон Гюна, сыгравшего отца богатой семьи в «Паразитах», обнаружили мертвым в машине в центральном парке Сеула. По некоторым версиям, причиной смерти стало самоубийство — жена актера нашла дома предсмертную записку.
СМИ сообщали, что актер страдал от депрессии после начала следствия в отношении него. Сон Гюна подозревали в употреблении запрещенных веществ — осужденным по этой статье в Южной Корее дают до 14 лет тюрьмы.