Консультации психологов включили в программу ОМС

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:06
Фото: Unseen Studio/Unsplash

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили консультации медицинских психологов. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

К психологам смогут обратиться пациенты, состоящие на диспансерном учете, ветераны боевых действий и женщины в период беременности, родов и в послеродовой период по направлению лечащего врача.

Согласно приказу Минздрава, в перечень заболеваний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение, входят хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, хроническая обструктивная легочная болезнь, болезнь Крона, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и многие другие.

Документ также включил скрининг на гепатит C в план диспансеризации. Теперь россияне смогут обращаться за скринингом один раз каждые 10 лет.

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