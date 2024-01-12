В Краснодаре питбуль покусал лицо мальчика в лифте. СК намерен возбудить дело против хозяина питомца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на четырехлетнего мальчика в Краснодаре, сообщает 93.ru. По словам родителей, хозяин питомца свалил вину на ребенка.
Инцидент произошел еще 8 ноября и попал на камеры видеонаблюдения. В лифт к мужчине, его семилетнему сыну и еще троим несовершеннолетним детям зашел собачник с питбулем. Собака кинулась в сторону четырехлетнего мальчика и укусила за щеку, несмотря на намордник. После этого хозяин оттащил животное и вышел из лифта.
93.ru отмечает, что на питбуле был не ошейник, а некрепкая утягивающая нить, похожая на недоуздок. У мальчика на месте укуса образовался отек и синяк, теперь ему снятся по ночам кошмары.
Родители мальчика написали заявление в полицию, а придать случай огласке решили после того, как владелец питбуля возложил вину за случившееся на ребенка. Мать пострадавшего рассказала порталу, что случаев нападения собаки на жильцов дома было уже несколько, но хозяин, командир подразделения военной части, ничего не сделал, чтобы обезопасить окружающих от животного. Она боялась, что мужчина не понесет наказания.
В феврале 2023-го питбуль напал на девятилетнюю девочку в Петербурге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, с множественными укушенными ранами лица и повреждением костей лицевого скелета.