В Краснодаре питбуль покусал лицо мальчика в лифте. СК намерен возбудить дело против хозяина питомца

Родители мальчика написали заявление в полицию, а придать случай огласке решили после того, как владелец питбуля возложил вину за случившееся на ребенка. Мать пострадавшего рассказала порталу, что случаев нападения собаки на жильцов дома было уже несколько, но хозяин, командир подразделения военной части, ничего не сделал, чтобы обезопасить окружающих от животного. Она боялась, что мужчина не понесет наказания.