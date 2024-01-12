Семье рэпера, в которого полицейские выстрелили 55 раз, выплатят 5 млн долларов

Калифорнийский город Вальехо согласился выплатить 5 млн долларов семье 20-летнего парня, который спал в своей машине, когда к нему подошла полиция и выстрелила в него 55 раз. Об этом сообщает Mercury News.
Трагедия произошла в феврале 2019 года. Начинающего рэпера Уилли Маккой убили шестеро полицейских, обстреляв его машину. По словам полиции, молодой человек «потянул руки вниз» к пистолету, но на кадрах с нательной камеры этого не видно, зато видно, как Маккой просыпается от испуга и чешет плечо.
Видео также показывает, что полицейские даже не пытались разбудить Маккоя или представиться, прежде чем направить огнестрельное оружие на его голову. Перед тем как Маккой проснулся, полицейские сказали друг другу: «Если он потянется к этому [оружию], вы знаете, что делать» и «Я собираюсь вытащить его и отодрать его задницу».
Убийство Маккоя вызвало протесты в Калифорнии и негативную реакцию общественности после того, как нанятый городом консультант пришел к выводу, что «55 выстрелов, произведенных шестью офицерами примерно за 3,5 секунды, являются разумными, исходя из моей подготовки и опыта работы инструктором по стрельбе». Прокуроры отказались выдвигать обвинения против полицейских.
Полиция Вальехо известна скандалами, связанными с ее жестокостью и неправомерными действиями. С 2010 по 2020 год в городе был один из самых высоких показателей убийств полицией в Калифорнии, более дюжины офицеров на рабочем месте застрелили несколько граждан, не столкнувшись с последствиями. Расследование, проведенное в 2020-м местным новостным сайтом Open Vallejo, показало, что некоторые офицеры в память о своих жертвах сгибали кончики значков: сколько сгибов — столько убитых.
В заявлении городских властей говорится, что мировое соглашение «не предполагает признания ответственности или правонарушений со стороны города Вальехо или любого городского служащего».