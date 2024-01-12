Семье рэпера, в которого полицейские выстрелили 55 раз, выплатят 5 млн долларов

Полиция Вальехо известна скандалами, связанными с ее жестокостью и неправомерными действиями. С 2010 по 2020 год в городе был один из самых высоких показателей убийств полицией в Калифорнии, более дюжины офицеров на рабочем месте застрелили несколько граждан, не столкнувшись с последствиями. Расследование, проведенное в 2020-м местным новостным сайтом Open Vallejo, показало, что некоторые офицеры в память о своих жертвах сгибали кончики значков: сколько сгибов — столько убитых.