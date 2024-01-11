Россияне стали одними из лидеров потребления пиратского контента

РФ заняла третье место в топе стран, в которых больше всего потребляют пиратский контент. Об этом сообщает нидерландское издание TorrentFreak со ссылкой на исследование MUSO (занимается мониторингом пиратства) и консалтинговой компании Kearney.
Первые два места заняли США и Индия (по 11% всех посещений). Показатель Индии вырос на 80% год к году, так что в этом году она, скорее всего, обгонит Штаты. На россиян приходится доля размером 6%, следом идут британцы с 3%.
За год сайты с нелегально представленным видеоконтентом посетили 141 млрд раз. Как отмечают исследователи, число зарегистрированных посещений пиратских ресурсов по всему миру в 2023 году выросло примерно на 10%, если сравнивать с 2022-м.
В 65% случаев пользователи смотрели фильмы и сериалы, в 25% — аниме, в остальных — прямые трансляции, в основном спортивные.
С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в РФ вырос на 71,4% — с 7 млрд до 12 млрд рублей. При этом оборот официальных видеосервисов в 2022 году упал на 13% до 7 млрд рублей, а в 2023-м увеличился до 7,8 млрд, что значительно ниже, чем до ухода западных компаний, — тогда ежегодный рост стримингов составлял около 30%.