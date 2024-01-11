Россияне стали одними из лидеров потребления пиратского контента

С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в РФ вырос на 71,4% — с 7 млрд до 12 млрд рублей. При этом оборот официальных видеосервисов в 2022 году упал на 13% до 7 млрд рублей, а в 2023-м увеличился до 7,8 млрд, что значительно ниже, чем до ухода западных компаний, — тогда ежегодный рост стримингов составлял около 30%.