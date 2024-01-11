Американец во время операции на мозге сыграл на гитаре Deftones

Операции на открытом мозге у пациентов в сознании проводятся регулярно, но вот игра на музыкальных инструментах во время них встречается редко. Тем не менее подобные случаи уже происходили: в 2020 году пациентка из Великобритании во время операции сыграла на скрипке, а в 2022-м в Италии 35-летний мужчина исполнил пару композиций на саксофоне.