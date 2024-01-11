Американец во время операции на мозге сыграл на гитаре Deftones

В Майами профессиональный гитарист Кристиан Нолен сыграл на гитаре во время операции на мозге. Об этом пишет Health Day со ссылкой на пресс-службу онкоцентра Sylvester, где проводилось хирургическое вмешательство.
Нолену провели двухчасовую операцию по удалению опухоли в мозгу (глиомы) в прошлом месяце. Новообразование располагалось в правой лобной доле, рядом с областью, управляющей движениями левой руки.
По задумке медиков, игра на гитаре позволила убедиться, что эта область осталась нетронутой, и одновременно вырезать как можно больше опухоли. Нолен во время операции играл композиции группы Deftones.
Операция прошла успешно, навыки игры на гитаре у пациента сохранились. Он продолжает лечиться от рака и проходит курс для профилактики дальнейшего опухолевого роста.
В онкоцентре отметили, что, помимо помощи нейрохирургам, операция на мозге при бодрствующем пациенте несет и другие преимущества. Такой метод снижает число осложнений, требует меньше анестезии и менее инвазивного послеоперационного наблюдения.
Операции на открытом мозге у пациентов в сознании проводятся регулярно, но вот игра на музыкальных инструментах во время них встречается редко. Тем не менее подобные случаи уже происходили: в 2020 году пациентка из Великобритании во время операции сыграла на скрипке, а в 2022-м в Италии 35-летний мужчина исполнил пару композиций на саксофоне.