Фотограф снял, как киты начертили спираль Фибоначчи в водах Антарктики

Фотограф и полярный гид Пит ван ден Бемд снял с дрона, как горбатые киты начертили в воде спираль Фибоначчи. Об этом сообщает Science Alert.
Ван ден Бемд наблюдал за водами Антарктики с беспилотника и вдруг увидел, как на поверхности океана формируется узор из пузырей воздуха. Он удивительно напоминал спираль Фибоначчи — математическую закономерность, которая часто встречается в мире природы — как у растений, так и у животных.
Лишь когда спираль была нарисована, художник понял, что послужило ее причиной — из центра узора вынырнули два горбатых кита. «Я cтал свидетелем завораживающего танца двух горбатых китов, которые синхронно собирают еду с помощью пузырьковых сетей», — отметил автор.
Исследователи уже более 30 лет назад установили, что горбатые киты используют в качестве инструмента пузыри воздуха. Ими животные отпугивают соперников или добывают пропитание. Последняя стратегия состоит в том, чтобы создать огромные «стены» пузырей, которые удерживают рыбу во все более тесном пространстве. Для этого требуется сотрудничество двух или более особей.
Обычно один кит выдувает пузыри, в то время как остальные плавают вокруг и загоняют рыбу в ловушку. Как только добыча собрана, животные открывают пасть и начинают ее проглатывать.
В сети можно найти и другие кадры, на которых киты формируют спирали из пузырей.