Фотограф снял, как киты начертили спираль Фибоначчи в водах Антарктики

Исследователи уже более 30 лет назад установили, что горбатые киты используют в качестве инструмента пузыри воздуха. Ими животные отпугивают соперников или добывают пропитание. Последняя стратегия состоит в том, чтобы создать огромные «стены» пузырей, которые удерживают рыбу во все более тесном пространстве. Для этого требуется сотрудничество двух или более особей.