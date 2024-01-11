Достоевский и Булгаков стали самыми популярными русскими классиками среди россиян в 2023 году

Романы Достоевского и Булгакова стали самыми популярными книгами русских классиков среди россиян в 2023 году. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные крупных книжных сетей, маркетплейса Ozon и сервисов цифровых книг.
По информации «Читай-города», самым покупаемым произведением русской классической литературы в прошлом году стал роман «Мастер и Маргарита». Во всех магазинах сети было продано около 65 тыс. экземпляров.
На второе место попал роман «Преступление и наказание» — продали 52 тыс. его экземпляров. Он же стал лидером по количеству загрузок на сервисе «Литрес». В электронном виде его читали 79 тыс. раз.
Еще два произведения Достоевского — «Братья Карамазовы» и «Идиот» — заняли в списке 3-ю и 4-ю позиции соответственно. Завершает топ-5 антиутопия Замятина «Мы».
В 2022 году роман «Мастер и Маргарита» вместе с книгами о Гарри Поттере возглавил рейтинг самых перечитываемых книг в России. Согласно опросу, книги перечитывали 84% респондентов. 61,8% назвали главной причиной особую атмосферу произведений.