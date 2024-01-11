«Автоматизация рутины» и «квантовый рост»: пост про планирование времени породил флешмоб в твиттере

В твиттере завирусился пост девушки про планирование и «автоматизацию рутины». Пользовательница @alex_pshe рассказала, как «создавать время» и «оптимизировать структуру жизни», чтобы «осталось пространство для квантового роста».
По словам девушки, с 1 по 3 января она распланировала свою жизнь на долгосрочную перспективу — подготовила программу питания, настроила автозаказ продуктов и курс тренировок в приложении, выбрала, какую одежду купить, какие книги читать.
Такой подход, по мнению пользовательницы, позволяет сэкономить кучу времени, а значит, и денег.
Многие юзеры посчитали этот пост забавным. Некоторые обвинили Alex Pshe в инфоцыганстве за использование современных англицизмов, связанных с тайм-менеджментом и психологическим здоровьем.
Твиттерские посчитали, что такой пост более уместен в другой соцсети — инстаграме*.
Паре пользователей особенно понравился совет нанять повара.
В твиттере устроили флешмоб под названием «Как ты все успеваешь» и рассказали, как они управляют временем.
Были и те, кто встал на защиту девушки и отметил, что планировать время и иметь четкое представление о своем дне полезно и удобно. А вот высмеивать за это людей как минимум некрасиво.
После того, как твит стал вирусным, в аккаунте Alex Pshe появился новый пост. В нем авторка отметила, что сама не читает и не ведет соцсети — это «не продуктивно и сбивает фокус». А «кросспостингом» в ее соцсетях занимается ассистентка.
Alex Pshe поблагодарила комментаторов за их «мнения/реакции/триггеры», которые дали ей «много почвы для размышлений» и натолкнули на мысль добавить раздел про хейт в ее новый воркшоп.
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