В доме пропавшего рэпера Sir-J нашли обгоревшие фрагменты тела

В подмосковном доме недавно пропавшего рэпера Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев) нашли обгоревшие фрагменты человеческого тела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
По данным телеграм-канала Shot, поиски 50-летнего Булавинцева, которыми занимались волонтеры «ЛизыАлерт», приостановлены.
Связь с ним пропала в ночь на 30 декабря. Днем он приехал на дачу в Расторгуево, позже он позвонил жене и рассказал о пожаре в доме. Приехавшие пожарные не нашли его на месте и не обнаружили других жертв.
Последней Булавинцева видела контролер на железнодорожной станции, где мужчина якобы сел в электричку в направлении Ожерелья, в противоположную сторону от Москвы. Уточняется, что полицейские не смогли подтвердить слова очевидицы. 2 января родные музыканта подали заявление в полицию.
Sir-J получил известность как сооснователь московского коллектива D.O.B. Community, в котором читал и писал музыку вместе с Лигалайзом. Вместе они записали три альбома, после чего рэпер занялся сольным творчеством. В 2021-м они объединились вновь, а через два года выпустили альбом «Аборигены фанка».
Булавинцев также занимался продюсированием песен «Многоточия», Nonamerz, «Рабов лампы» и «Ю.Г.».