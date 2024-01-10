Японский производитель пестицидов провел церемонию в память о погибших насекомых

Японский производитель пестицидов Earth Corporation провел церемонию в память о насекомых, которые погибли в процессе исследований. Об этом сообщает Oddity Central.
Компания называет такие мероприятия «церемониями трансцендентности» и устраивает их ежегодно. Последняя прошла в прошлом месяце в храме Мёдодзи в небольшом городе Ако, где расположен исследовательский центр Earth Corporation.
В церемонии приняли участие 60 сотрудников компании и даосский священник, который прочел молитвы перед десятками фотографий мертвых насекомых. Возле храмового алтаря разместили изображения комаров, клещей, мух и тараканов.
Такими «церемониями трансцендентности» Earth Corporation хочет показать, что не воспринимает даже таких крошечных существ как нечто само собой разумеющееся, а их жертвы не напрасны.
Earth Corporation выращивает насекомых в собственном исследовательском центре Ако-Сити. Одних тараканов там всегда находится более 1 млн, а клещей — свыше 100 млн. На них компания проверяет эффективность своей продукции. В процессе этого многие живые существа погибают.