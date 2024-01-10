Из фонтана Треви в Риме достали 33 тонны монет на 1,6 млн евро

Из фонтана Треви в Риме достали монеты, брошенные туристами, на рекордную для достопримечательности сумму в 1,6 млн евро. Об этом пишет РИА «Новости».
В 2022 году эта сумма составила 1,4 млн евро. Монеты из фонтана собирают сотрудники энергокомпании Acea три или более раз в неделю. В период большого наплыва туристов монеты убирают каждый день. Выловленные предметы отправляются на склад для мытья и сортировки.
«Помимо монет приходят и необычные вещи, например зубные протезы или очки. Однажды попалась клешня рака. Однако браслеты являются предметами, которые мы находим чаще всего», — рассказал волонтер благотворительной организации Caritas Фабрицио Маркиони.
По его словам, из фонтана достают не только евро, но и доллары, и фунты. Иностранные валюты отделяются от евро и затем подлежат обмену. Вес найденных в 2023 году монет составил 33 тонны.
Средства из Треви ежегодно направляются на помощь людям, испытывающим финансовые затруднения, и страдающим болезнью Альцгеймера. В частности, на средства, собранные в 2022 году, почти 2000 семей смогли воспользоваться услугами торговых центров солидарности.
«Это 5 структур, похожих на супермаркет, где благодаря выданной нами карте люди могут делать покупки. Но есть и социальные столовые, где мы предложили нуждающимся почти 53 тыс. обедов», — рассказал директор Caritas Джустино Тринчиа.