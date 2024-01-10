Из фонтана Треви в Риме достали 33 тонны монет на 1,6 млн евро

В 2022 году эта сумма составила 1,4 млн евро. Монеты из фонтана собирают сотрудники энергокомпании Acea три или более раз в неделю. В период большого наплыва туристов монеты убирают каждый день. Выловленные предметы отправляются на склад для мытья и сортировки.