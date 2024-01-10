Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

В возрасте 61 года скончался бывший барабанщик рок-групп Scorpions и Kingdom Come Джеймс Коттак. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его дочь Тоби.
Она отметила, что музыкант умер в родном городе Луисвилле, штат Кентукки. По данным источников портала Metal Sludge, причиной стала остановка сердца.
На сайте Scorpions появилось сообщение о смерти экс-участника: «Очень печальные новости… наш дорогой друг и барабанщик на протяжении 20 лет Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года… Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином… он был нашим „братом от другой матери“, и нам его будет по-настоящему не хватать… Rock’n Roll Forever RIP James».
Джеймс Коттак начал музыкальную карьеру в 1980-х, играя на ударных со многими исполнителями. В 1987 году Коттак вошел в первый состав группы Kingdom Come, из которой после дебютного мирового турне и двух альбомов ушли все, кроме вокалиста и гитариста Ленни Вольфа. Это произошло под давлением критики — группу обвиняли в копировании Led Zeppelin. Вольф впоследствии не раз набирал новый состав.
В 1996 году Коттак присоединился к Scorpions после того, как коллектив покинул Герман Раребелл. Вместе с Коттаком группа записала шесть альбомов — «Pure Instinct», «Eye II Eye», «Unbreakable», «Humanity: Hour I», «Sting In the Tail» и «Return to Forever». Барабанщик ушел из Scorpions в 2016 году из‑за проблем с алкоголем.
Коттак также был вокалистом и гитаристом собственной группы KrunK, которую позже переименовал в Kottak. На ударных в ней играла жена Коттака Афина Ли, младшая сестра барабанщика Motley Crue Томми Ли.