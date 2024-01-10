Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Джеймс Коттак начал музыкальную карьеру в 1980-х, играя на ударных со многими исполнителями. В 1987 году Коттак вошел в первый состав группы Kingdom Come, из которой после дебютного мирового турне и двух альбомов ушли все, кроме вокалиста и гитариста Ленни Вольфа. Это произошло под давлением критики — группу обвиняли в копировании Led Zeppelin. Вольф впоследствии не раз набирал новый состав.