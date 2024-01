Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

В 1996 году Коттак присоединился к Scorpions после того, как коллектив покинул Герман Раребелл. Вместе с Коттаком группа записала шесть альбомов — «Pure Instinct», «Eye II Eye», «Unbreakable», «Humanity: Hour I», «Sting In the Tail» и «Return to Forever». Барабанщик ушел из Scorpions в 2016 году из‑за проблем с алкоголем.