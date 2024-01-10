В Башкортостане во время урока в штанах у школьника взорвалась ракетница

В школе Кушнаренковского района Башкортостана в кармане у школьника взорвалась ракетница. Об этом пишет Ufa1.ru со ссылкой на местную прокуратуру.
Инцидент случился 9 января. Девятиклассник пришел на уроки и пронес с собой самодельную ракетницу в кармане брюк.
Телеграм-канал Shot уточняет, что такими ракетницами обычно пользуются охотники, но подросток приделал к ней пистолетную рукоятку. Позже он рассказал, что она осталась у него с празднования Нового года.
По информации медиа, 15-летний ученик решил показать пушку одноклассникам во время урока ОБЖ, но, доставая ее из штанов, случайно задел боек и спровоцировал спуск.
Сообщается, что никто не пострадал, включая владельца ракетницы. Shot добавляет, что у парня лишь разорвало нижнюю часть школьной формы. Прокуратура же сейчас намерена провести проверку, в том числе узнать, насколько хорошо обеспечена безопасность подопечных в учебном заведении.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщают правоохранители. Shot отмечает, что подросток ранее не привлекался к административной ответственности и не состоял на учете в полиции.