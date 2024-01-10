В порту Петербурга нашли 1 тонну кокаина из Никарагуа

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00
Фото: seaport.spb.ru

Сотрудники ФТС нашли в Большом порту Петербурга более тонны кокаина в контейнере из Никарагуа. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Партия вещества была спрятана в верхней части грузового модуля. Таможенники задержали ее вместе с сотрудниками ФСБ.

Всего в контейнере было 1000 брикетов со спрессованным белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин. Стоимость партии оценивается в 11 млрд рублей.

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Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК). Контрабандистам грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ФТС, за прошлый год в Петербурге и Ленинградской области изъяты 4 тонны наркотиков.

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