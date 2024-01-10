50 Cent решил отказаться от секса в новом году

50 Cent намерен отказаться от секса и практиковать воздержание в 2024 году. Об этом он написал в своих соцсетях.
Рэпер рассказал, что работает над воплощением некой новой идеи, и поэтому ему нужна полная концентрация. Хотя он не стал пояснять то, над чем работает в данный момент, он упомянул в посте два запущенных им бренда алкогольных напитков, на фото можно заметить бокалы для шампанского и коньяка (именно такие напитки выпускает 50 Cent), а он сам крутит в руках сигару.
«Моя новая идея настолько велика, что у меня нет времени отвлекаться, я практикую воздержание, медитирую и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет вам выйти на новый уровень», — написал рэпер.
В декабре продюсерская компания музыканта G-Unit Film & Television анонсировала документальный фильм о Шоне «Пи Дидди» Комбсе и обвинениях в сексуализированных домогательствах, с которыми он столкнулся. Об этом 50 Cent сообщил в своем твиттере и пообещал, что вырученные от него средства буду перечислены в помощь жертвам сексуализированного насилия.
В августе рэпера обвинили в нанесении травм посетительнице концерта в Лос-Анджелесе. 50 Cent швырнул микрофон в производственную зону за сценой, однако тот отскочил женщине в голову и оставил кровавую рану.