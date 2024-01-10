50 Cent решил отказаться от секса в новом году

Рэпер рассказал, что работает над воплощением некой новой идеи, и поэтому ему нужна полная концентрация. Хотя он не стал пояснять то, над чем работает в данный момент, он упомянул в посте два запущенных им бренда алкогольных напитков, на фото можно заметить бокалы для шампанского и коньяка (именно такие напитки выпускает 50 Cent), а он сам крутит в руках сигару.