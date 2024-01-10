В Бразилии пенсионер выкопал яму под своим домом в поисках клада, упал в нее и умер

По словам соседа в разговоре с местными СМИ, 71-летний Жуан Пимента да Силва рассказывал о духе, который пришел к нему во сне и поведал о золоте под фундаментом его дома в штате Минас-Жерайс. Это побудило мужчину нанять рабочих, которым он платил от 70 до 500 реалов в день (от 1000 до 9000 рублей) по мере углубления ямы, деньги были выручены им от продажи недвижимости. За целый год те выкопали ему туннель глубиной с 13-этажный дом и шириной всего в 90 см. В какой‑то момент они наткнулись на большой камень, хозяин дома собирался раздобыть динамит и взорвать его.