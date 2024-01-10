В Бразилии пенсионер выкопал яму под своим домом в поисках клада, упал в нее и умер

В Бразилии пожилой мужчина во сне увидел клад под полом своей кухни. Он вырыл яму глубиной 40 метров, упал в нее и там скончался, пишет британская газета The Mirror.
По словам соседа в разговоре с местными СМИ, 71-летний Жуан Пимента да Силва рассказывал о духе, который пришел к нему во сне и поведал о золоте под фундаментом его дома в штате Минас-Жерайс. Это побудило мужчину нанять рабочих, которым он платил от 70 до 500 реалов в день (от 1000 до 9000 рублей) по мере углубления ямы, деньги были выручены им от продажи недвижимости. За целый год те выкопали ему туннель глубиной с 13-этажный дом и шириной всего в 90 см. В какой‑то момент они наткнулись на большой камень, хозяин дома собирался раздобыть динамит и взорвать его.
5 января да Силва вместе с другом убирал из ямы воду и грязь. Когда он собирался подняться, его нога соскользнула с деревянной платформы и мужчина повис на веревке. Его напарник не смог быстро вытащить пенсионера, и тот упал вниз.
На место приехали пожарные, которым для спуска на дно понадобились средства специальной защиты и кислородные баллоны. Там они нашли тело погибшего с травмами головы и переломами ног.
Как рассказывает сосед, он и его знакомые пытались переубедить золотоискателя и предупреждали об опасности работ, однако тот не стал и слушать и был одержим своей идеей.