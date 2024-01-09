Шарлот написал письмо патриарху Кириллу и попросил прощения

Певец Шарлот из СИЗО написал патриарху Кириллу письмо, в котором попросил прощения. Об этом узнал телеграм-канал Baza.
В тексте артист просит его простить и пишет, что что кается во всем и готов искупить вину, утверждает канал. Кроме того, передает медиа слова заключенного, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.
Кроме этого, ранее Шарлот обращался к Мизулиной и Shaman через силовиков и просил передать им свои извинения, писал телеграм-канал Shot. В разговоре с ними он назвал исполнителя песни «Я русский» своим кумиром среди российских артистов и пообещал извиниться перед ним лично, как только его выпустят из‑под стражи.
Также источник издания добавил, что на допросах музыкант ведет себя спокойно и вежливо и демонстрирует раскаяние в содеянном.
Эдуарда Шарлота арестовали в декабре прошлого года по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. До 24 января он будет находиться под арестом.
Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером»; а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.