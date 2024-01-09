Шарлот написал письмо патриарху Кириллу и попросил прощения

В тексте артист просит его простить и пишет, что что кается во всем и готов искупить вину, утверждает канал. Кроме того, передает медиа слова заключенного, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.