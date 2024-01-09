Британец снял на скрытую камеру мышь, которая каждую ночь убирает его сарай

Британский пенсионер Родни Холбрук установил камеры, чтобы выяснить, кто почти каждую ночь на протяжении нескольких месяцев наводит порядок в его сарае. На записанных черно-белых кадрах он обнаружил мышонка.
«Я заметил, что часть еды, которую я раскладывал для птиц, попадала в старые ботинки, которые я хранил в сарае. Тогда я решил установить камеру, чтобы посмотреть, что происходит», — сказал мужчина.
На видео крошечная мышка бегает вокруг верстака и перекладывает оставленные предметы (бельевые прищепки, куски кабеля) в коробку высотой почти с себя.
«Мне теперь даже не надо наводить порядок. Я просто оставляю всякие мелочи около коробки, а к утру они оказываются на своем месте. Она, наверное, и жену мою доставила бы на место, если бы я ее оставил в сарае», — добавил Холбрук.
Мужчины подчеркнул, что в 99% случаев мышь наводит порядок ночью. По его мнению, грызун получает удовольствие от процесса складывания предметов в коробку.
Холбрук не первый раз сталкивается с мышкой-уборщицей. В 2019 году, когда он жил в другом городе, его друг попросил установить камеру ночного видения в сарае. Дело в том, что в нем тоже жил грызун-чистюля, который аккуратно складывал вещи в коробку.
«Это видео стало вирусным, и его посмотрели люди по всему миру. Так что я и поверить не мог, что у нас в Билт-Уэлс несколько лет спустя произойдет то же самое», — сказал мужчина.