Парламент Южной Кореи проголосовал за запрет употребления собачьего мяса

Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за законопроект, который запрещает есть собачье мясо, передает агентство «Ренхап». Поправки приняли единогласно — 208 голосами против 0.
По новому закону тем, кто выращивает или убивает собак для употребления в пищу и продажу собачьего мяса, будет грозить три года тюрьмы или штраф до 30 млн вон (22,8 тыс. долларов).
Фермерам, которые разводят собак на убой, и ресторанам придется зарегистрироваться в региональных органах власти. Тем, кто работает в этой сфере, помогут найти новую работу.
Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить кабинет министров и подписать президент Южной Кореи Юн Сок Ель, но это, скорее всего, будет формальностью, так как и правительство, и глава государства поддерживают запрет. Однако даже после этого закон начнет действовать только в 2027 году.
Ранее в стране шли акции протеста фермеров, которые занимались разведением собак для употребления в пищу. Они выступили против запрета, ссылаясь на то, что традиция употреблять собак в пищу существовала в Южной Корее веками.