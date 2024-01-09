Парламент Южной Кореи проголосовал за запрет употребления собачьего мяса

Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить кабинет министров и подписать президент Южной Кореи Юн Сок Ель, но это, скорее всего, будет формальностью, так как и правительство, и глава государства поддерживают запрет. Однако даже после этого закон начнет действовать только в 2027 году.