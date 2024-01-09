«Кедр.медиа»* объявило о закрытии

По мнению Минюста, проект «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности».