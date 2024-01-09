Экологическое издание «Кедр.медиа»* объявило о закрытии. Сообщение об этом появилось на сайте проекта, передает РБК.
В ноябре 2023 года Минюст признал издание иностранным агентом. По словам главного редактора Ивана Жилина, с того момента людям, которые давали «Кедру» комментарии, «стали поступать угрозы иноагентством». Это и стало главной причиной закрытия. «Мы не можем подставлять спикеров», — добавил он.
Жилин также уточнил, что часть команды создала новое экологическое медиа Smola, материалы которого начали выходить еще в 2023 году.
«Кедр.медиа» было основано в 2022 году после начала боевых действий на территории Украине. Сотрудники издания писали об экологии, экоактивистах и НКО, которые борются за сохранение окружающей среды.
По мнению Минюста, проект «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности».
* Внесено Минюстом в список иноагентов.