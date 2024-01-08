В Казахстане предложили выселять дебоширов ради борьбы с бытовым насилием

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана и МВД подготовили поправки к законодательству, которые позволят выселять из дома семейно-бытовых агрессоров по решению суда, сообщает ТАСС. Законопроект направлен на предотвращение случаев бытового насилия, пояснил зампред комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.
По его словам, предлагается криминализировать умышленное причинение незначительного вреда здоровью и побои, но на данный момент оно подпадает под административные статьи. «Ему [агрессору] предлагается обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения», — уточнил Зулхаиров.
Инициатива направлена на защиту прав женщин, детей и традиционных ценностей, отметил Зулхаиров. Во второй половине 2023 года количество арестов за бытовое насилие в стране увеличилось вдвое.
В 2023 году в Казахстане законодательно ужесточили ответственность за бытовое насилие. Полиция перешла от заявительного к выявительному принципу регистрации подобных правонарушений.