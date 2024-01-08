В Казахстане предложили выселять дебоширов ради борьбы с бытовым насилием

По его словам, предлагается криминализировать умышленное причинение незначительного вреда здоровью и побои, но на данный момент оно подпадает под административные статьи. «Ему [агрессору] предлагается обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения», — уточнил Зулхаиров.