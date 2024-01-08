Люк аварийного выхода, который оторвался в полете, нашелся во дворе американца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:56
Фото: The Oregonian/YouTube

Пропавшая часть самолета Alaska Airlines , который взорвался в полете, была найдена на заднем дворе жителя Портленда. Об этом сообщает CNN.

Школьный учитель Портленда по имени Боб обратился к властям, когда обнаружил на своем участке аварийную дверь Boeing 737-9. Транспортники искали люк с тех пор, как он оторвался в полете в первых числах января.

Национальный совет по транспортной безопасности обратилось к жителям за помощью в поиске детали и намеревалось использовать вертолет или дроны для поисков. Там отметили, что теперь получится установить причину поломки.

5 января рейс Alaska Airlines вынужденно вернулся в аэропорт Портленда из‑за чрезвычайной ситуации. Во время полета у самолета с сильным грохотом оторвало аварийную дверь. К счастью, соседнее с ней место пустовало, легкие травмы получил подросток, у которого потоком воздуха сорвало рубашку.

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