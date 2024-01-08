В США болельщики хоккейного клуба выкинули на лед более 74 тыс. игрушек

В США во время матча АХЛ (Американской хоккейной лиги) между командами «Херши Беарс» и «Лихай Уэлли Фантомс» был установлен новый мировой рекорд.
Болельщики клуба «Херши Беарс» выбросили на лед 74 599 мягких игрушек. Это произошло после того, как россиянин Богдан Тринеев забросил первую шайбу в матче.
Из‑за огромного количества игрушек на льду игра была приостановлена на 50 минут. В это время игроки и волонтеры собирали игрушки в большие мешки для местных благотворительных организаций.
Предыдущий мировой рекорд также установили фанаты «Херши Беарс» в 2023 году. Тогда они накидали 67 309 мягких игрушек для местных благотворительных организаций.
Акция Teddy Bear Toss, которая в России чаще называется «Мишкопадом», регулярно проводится с 2001 года. Происходит это каждый раз после того, как «Херши Беарс» забивают первый гол.
В рамках инициативы клуба «Hershey Bears Cares», которая демонстрирует благотворительную деятельность и волонтерские усилия игроков и сотрудников Bears по всему сообществу, плюшевые мишки и мягкие игрушки собираются и передаются в дар более чем 30 местным и региональным организациям, согласно веб-сайту команды.