В 2023 году в суды попали дела на 70 человек за фейки об армии

В 2023 году прокуроры направили в суды уголовные дела на 70 человек по статье 207.3 УК о распространении фейков об армии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
«Только с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано 135 преступлений, предусмотренных этой статьей. Следственными органами расследовано и направлено в суд 79 уголовных дел в отношении 70 лиц», — рассказали в ГП.
Статья 207.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.
В Генпрокуратуре также рассказали, что в 2023 г. было заблокировано почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия ВС и органов власти России.
В 2022 году эти показатели были выше. Тогда было удалено 138 тыс. интернет-ресурсов. В ведомстве считают, что дискридитация является «главной целью недружественных государств и их пропагандистов».