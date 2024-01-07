Сектанты похитили кошку россиянки и увезли на Бали «для спасения мира»

Москвичка утверждает, что сектанты украли ее кошку и увезли на Бали, чтобы спасти мир. Она намерена обратиться в полицию и написать заявление на похитителей.
Безумную и грустную историю рассказала риелторка Дарьяна Можаева в своих соцсетях. Она познакомилась с девушкой и стала доверять ей ухаживать за своей кошкой Кали, пока находится вне дома.
Новая подруга вскоре повстречала организаторов «грибных ретритов» с галлюциногенными грибами, увлеклась их движением и стала брать для них кредиты. Также она втайне чипировала питомицу и оформила документы на себя. На просьбы Можаевой удалить чип и переоформить опекунство девушка тянула время.
Под Новый год хозяйка передала животное соседке, однако неизвестная обманом забрала кошку 31 декабря и уехала на Бали.
Кроме этого, делится Можаева, знакомый подруги втерся к ней в доверие во время ее болезни и пробовал лечить травами, но в какой‑то момент подсыпал в отвар галлюциногенные грибы без ее ведома и согласия.
Также Можаева опубликовала часть переписки с похитительницей, где та заявляет, что намерена спасти мир от ядерной войны, а от кошки «зависит все человечество». Впрочем, злоумышленница не уточняет, какую именно роль должно сыграть животное.
На другом скриншоте Можаева обвиняет подругу в том, что она добавляет питомице в корм галлюциногенные грибы. Та отвечает, что «это даже полезно, это витаминки», и почему‑то называет Кали «королевской пантерой».
В еще одном посте хозяйка кошки знакомит с организатором ретритов Александром Савельевым. Мужчина называет себя «пророком политиков», а на своем сайте в числе регалий величает себя «шаманом миллиардеров». В видео в сторис предприниматель говорит, что «наши враги» объявили третью мировую войну, а он сам «служит Творцу, служит грибам» и «делает все в интересах нашей церкви микомистицизм».
В разговоре с «Газетой.ру» Можаева добавляет, что поддерживает контакт с подругой, но та угрожает больше никогда не дать ей увидеться с кошкой. Теперь хозяйка намерена обратиться в полицию и разрабатывает план по возвращению питомицы.
«Подруга на связи. Угрожает, что, если мои друзья и я продолжим им писать, мы не увидим кошку никогда. План [по вызволению кошки] у меня есть, но я пока что не могу о нем рассказать. Потому что до них может дойти информация и план провалится», — держит в курсе Дарьяна.
«Буду подавать на них заявление, когда вернусь в Москву. Задаю им вопросы про 15 января, они отвечают мне, что взрыв будет и я приползу извиняться, если спасусь», — заключила она.