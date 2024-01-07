Сектанты похитили кошку россиянки и увезли на Бали «для спасения мира»

«Подруга на связи. Угрожает, что, если мои друзья и я продолжим им писать, мы не увидим кошку никогда. План [по вызволению кошки] у меня есть, но я пока что не могу о нем рассказать. Потому что до них может дойти информация и план провалится», — держит в курсе Дарьяна.