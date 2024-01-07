Би-би-си уволила пять ведущих, чтобы сократить расходы. Заменить их некем, поэтому их думают вернуть

Телекомпания Би-би-си планирует в ближайшее время вернуть на экраны пять ведущих, которых уволили ради экономии, передает The Times. Изо всех сил им пытались найти замену, но не получилось, а сама ситуация — увольнение опытных женщин — плохо сказалось на имидже вещателя.
Речь идет о Мартине Кроксалл, Карин Джанноне, Гите Гуру-Мурти, Касие Мадере и Анните Маквей. Они продолжают работу на телеканале, но без своих должностей ведущих. Газета отметила, что после увольнения им суммарно выплатили сотни тысяч фунтов, несмотря на сокращение расходов.
«Национальный союз журналистов их поддержит. Кроме того, Би-би-си не хватает ведущих, поэтому нет оснований сокращать их. И все они способны справиться с этой задачей. Вернуть их — определенно лучший план», — сказал инсайдер.
Как отмечается, для Би-би-си этот год будет дорогим: предстоит освещение выборов, Олимпийских игр и конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.