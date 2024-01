Apple разослала некоторым клиентам по 92 доллара из‑за замедления iPhone

Деньги разослали американским владельцам iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, SE и 7/7 Plus, которые подали заявки на компенсацию до октября 2020 года и пользовались iOS 10.2.1 или более поздними версиями. Пользователи уже подтвердили получение выплат.