Apple разослала некоторым клиентам по 92 доллара из‑за замедления iPhone

Apple начала рассылать выплаты клиентам, которые судились с компанией и пришли к мировым соглашениям по делу о замедлении некоторых моделей iPhone. Они получили по 92,17 доллара.
Деньги разослали американским владельцам iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, SE и 7/7 Plus, которые подали заявки на компенсацию до октября 2020 года и пользовались iOS 10.2.1 или более поздними версиями. Пользователи уже подтвердили получение выплат.
В 2017 году пользователи гаджетов Apple в своем иске жаловались, что производительность смартфонов занижали после выхода линейки устройств с батареей нового поколения. В 2020 году Apple согласилась урегулировать конфликт с помощью компенсаций. В последние годы компания и клиенты спорили в суде о сумме необходимых выплат.
Всего из бюджета Apple на компенсации ушло от 310 до 500 млн долларов. «Со временем литий-ионные батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу устройств в холодных условиях. Это может привести к неожиданному выключению смартфона для защиты электронных компонентов», — поясняли в Apple, почему им пришлось занижать пиковую производительность iPhone со старыми аккумуляторами.
В июле 2022 года Apple уже заключала мировое соглашение со своими клиентами на сумму в 50 млн долларов. В тот раз компании пришлось урегулировать претензии владельцев клавиатур «бабочек» к MacBook.