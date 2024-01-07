Apple разослала некоторым клиентам по 92 доллара из‑за замедления iPhone

Всего из бюджета Apple на компенсации ушло от 310 до 500 млн долларов. «Со временем литий-ионные батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу устройств в холодных условиях. Это может привести к неожиданному выключению смартфона для защиты электронных компонентов», — поясняли в Apple, почему им пришлось занижать пиковую производительность iPhone со старыми аккумуляторами.