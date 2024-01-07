В Подмосковье мужчина взорвал гранату в кальянной

В подмосковном Домодедово полиция задержала мужчину, бросившего гранату в кальянной, пишет телеграм-канал «Подъем».
«В дежурную часть поступило сообщение, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату», — рассказали в МВД. По словам сотрудников полиции, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.
Телеграм-канал Mash уточняет, что инцидент случился в 6 утра, когда мужчина пришел в заведение с гранатой РГД-5 и пистолетом. Агрессивный человек начал угрожать посетителям, говорится в посте медиа, в течение часа сотрудники пытались его успокоить и вывести гостей. У буяна отобрали огнестрел, однако затем он вытащил боеприпас, вытащил чеку, бросил его на пол и выбежал наружу. После взрыва не произошло возгорания.
«Меня там не было, мне позвонили, когда все это произошло. Один пострадавший не слышит, у другого спина разорвана, третий в крови», — сообщил администратор.
По информации полиции, ранения получили два человека, Mash сообщает о четырех пострадавших, трое из них получили осколочные ранения, двое частично потеряли слух, а одного, 21-летнего студента, доставили в Центральную городскую больницу.