В Подмосковье мужчина взорвал гранату в кальянной

Телеграм-канал Mash уточняет, что инцидент случился в 6 утра, когда мужчина пришел в заведение с гранатой РГД-5 и пистолетом. Агрессивный человек начал угрожать посетителям, говорится в посте медиа, в течение часа сотрудники пытались его успокоить и вывести гостей. У буяна отобрали огнестрел, однако затем он вытащил боеприпас, вытащил чеку, бросил его на пол и выбежал наружу. После взрыва не произошло возгорания.