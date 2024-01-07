В Ярославле их-за холодов отменили программу «Мороз потехам не помеха»

Кроме семейного развлекательного праздника закрыть пришлось также рождественские лыжные старты в парке Судостроителей и у школы «Молния» на проспекте Фрунзе, хоккейные матчи «Золотой шайбы» на «Якатке» на Советской площади, к тому же в столице региона не стали проводить «День снеговика».