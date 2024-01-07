В Ярославле их-за холодов отменили программу «Мороз потехам не помеха»

В Ярославле отменили развлекательную программу «Мороз потехам не помеха» из‑за холодов, пишет местный портал YarNews.
Из‑за заморозков городская мэрия приняла решение отказаться от любых массовых мероприятий. «Решение принято с целью сохранения здоровья ярославцев и специалистов, принимающих участие в организации мероприятий», — пояснили представители власти.
Кроме семейного развлекательного праздника закрыть пришлось также рождественские лыжные старты в парке Судостроителей и у школы «Молния» на проспекте Фрунзе, хоккейные матчи «Золотой шайбы» на «Якатке» на Советской площади, к тому же в столице региона не стали проводить «День снеговика».
Областное управление МЧС также попросило жителей по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, одеваться в соответствии с температурным режимом, чтобы избежать переохлаждения в период морозной погоды.
По данным «Гисметео», с 3 января в городе установилась холодная погода с температурой до -26 градусов днем и -32 градусов ночью. Заморозки там продлятся до конца недели.
Холода волнуют не только жителей Ярославля. В подмосковном Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за аварии на теплотрассе, в целом микрорайоне Климовск отключено тепло.