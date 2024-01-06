В Кирове боксер избил полицейского и сбежал из ИВС, чтобы встретить Новый год дома

Кандидат в мастера спорта по боксу избил полицейского и сбежал из дежурной части в Кирове. Мужчина не хотел проводить Новый год в ИВС, сообщает Baza.
Местного жителя, который пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушку, задержали 27 декабря. На 39-летнего Олега Глухова был составлен протокол о мелком хулиганстве, по которому ему грозило несколько суток ареста.
Однако мужчина захотел встретить Новый год дома и, отпросившись в туалет, напал на полицейского. В результате драки Глухову удалось вырваться и убежать из дежурной части.
Впрочем, на свободе он находился недолго. Через полчаса после побега его задержали в одном из подъездов рядом с отделом полиции.
Теперь мужчине грозит не только 15 суток административного ареста, но и несколько лет лишения свободы за нападение на полицейского. Следственный комитет возбудил на него уголовное дело.
Недавно противоположная история произошла в Италии. Там мужчина, находившийся под домашним арестом за мелкие преступления, сбежал в тюрьму и попросил его арестовать. Он хотел провести Рождество не в одиночестве, а в компании других заключенных. Однако полицейские отправили его обратно домой, как того требовала процедура.