В Кирове боксер избил полицейского и сбежал из ИВС, чтобы встретить Новый год дома

Семён Гудошников
Сегодня в 14:48
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Кандидат в мастера спорта по боксу избил полицейского и сбежал из дежурной части в Кирове. Мужчина не хотел проводить Новый год в ИВС, сообщает Baza.

Местного жителя, который пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушку, задержали 27 декабря. На 39-летнего Олега Глухова был составлен протокол о мелком хулиганстве, по которому ему грозило несколько суток ареста.

Однако мужчина захотел встретить Новый год дома и, отпросившись в туалет, напал на полицейского. В результате драки Глухову удалось вырваться и убежать из дежурной части.

Впрочем, на свободе он находился недолго. Через полчаса после побега его задержали в одном из подъездов рядом с отделом полиции.

Теперь мужчине грозит не только 15 суток административного ареста, но и несколько лет лишения свободы за нападение на полицейского. Следственный комитет возбудил на него уголовное дело.

Недавно противоположная история произошла в Италии. Там мужчина, находившийся под домашним арестом за мелкие преступления, сбежал в тюрьму и попросил его арестовать. Он хотел провести Рождество не в одиночестве, а в компании других заключенных. Однако полицейские отправили его обратно домой, как того требовала процедура.

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