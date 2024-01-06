В Кирове боксер избил полицейского и сбежал из ИВС, чтобы встретить Новый год дома

Недавно противоположная история произошла в Италии. Там мужчина, находившийся под домашним арестом за мелкие преступления, сбежал в тюрьму и попросил его арестовать. Он хотел провести Рождество не в одиночестве, а в компании других заключенных. Однако полицейские отправили его обратно домой, как того требовала процедура.