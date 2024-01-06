Число жертв землетрясений в Японии достигло 126. Повторные толчки продолжаются

По меньшей мере 126 человек погибли в Японии в результате серии землетрясений, которая началась 1 января. Еще 516 человек получили серьезные ранения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.
Больше всего погибших — 69 — зарегистрировано в городе Вадзима. Второй по числу жертв — город Судзу, где погибли 38 человек. Остальные жертвы приходятся на еще пять городов.
В префектуре Исикава, в которой расположен эпицентр землетрясения, 210 человек числятся пропавшими без вести. Общее число жертв неизвестно до сих пор, несмотря на продолжающиеся поисково-спасательные операции.
Серия землетрясений началась на северо-западе Японии на острове Хонсю 1 января. Магнитуда сильнейшего толчка составила 7,6. Десятки домов обрушились, под завалами оказались люди. Повторные землетрясения до сих пор происходят, последний мощный толчок — магнитудой 5,2 — зафиксирован в субботу.
Приблизительно 66 тыс. домов продолжают оставаться без водоснабжения, около 23 тыс. — без электричества. Власти эвакуировали примерно 30 тыс. человек в 370 населенных пунктов.