Россиянку приговорили к семи годам колонии за убийство знакомого, который пытался ее изнасиловать

Вступил в силу приговор в отношении россиянки, осужденной за убийство знакомого, который пытался ее изнасиловать. Жительницу Иркутской области приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Кабанского районного суда Бурятии.
В июне 2023 года женщина вместе с супругом и его другом отправились отдохнуть на озеро Байкал, где расставили палатки. Когда муж ушел спать, его друг начал приставать к ней, «схватил за ногу, уронил на землю и залез сверху», говорится в материалах дела.
Женщина стала бить его ножкой мангала, но, несмотря на это, мужчина ее изнасиловал, а затем ушел к озеру. Через полчаса девушка стала звонить ему, чтобы выяснить его местоположение, но он не ответил на звонки, а затем сам вернулся к палатке.
Там знакомый вновь попытался ее изнасиловать — «уронил на застеленное покрывало, стал целовать и трогать руками ее половые органы». На сопротивление женщины он «ударил кулаком по ее груди». Тогда она схватила брусок и нанесла удар по голове пристававшего. От полученных травм мужчина вскоре скончался на месте. В его крови обнаружили концентрацию алкоголя, соответствующую среднему опьянению.
Суд признал россиянку виновной в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти человеку. Подсудимая вину не признала, заявив, что наносила удары мангалом и бруском, пытаясь защитится от изнасилования.
При назначении приговора суд принял во внимание «характер взаимоотношений» между убитым и подсудимой, «не отрицавшей, что произошедший между ними половой контакт не мешал последней звонить потерпевшему и продолжать совместно с ним распивать спиртное».
Кроме того, суд «учел смягчающие вину обстоятельства, в том числе и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления». После апелляции приговор в семь лет колонии остался без изменения.