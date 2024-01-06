Россиянку приговорили к семи годам колонии за убийство знакомого, который пытался ее изнасиловать

Женщина стала бить его ножкой мангала, но, несмотря на это, мужчина ее изнасиловал, а затем ушел к озеру. Через полчаса девушка стала звонить ему, чтобы выяснить его местоположение, но он не ответил на звонки, а затем сам вернулся к палатке.