«Можно слышать разницу между горячей и холодной водой»: эксперимент блогера собрал 30 млн просмотров

Тиктокер @curedeggyolk повторил эксперимент с горячей и холодной водой. Оказывается, большинство людей способны определить кипяток по звуку.
Блогер сказал, что его «разум взрывается» каждый раз, когда он читает этот факт. Для эксперимента он приготовил два стакана с водой — горячей и холодной, а также два пустых стакана, в которых поочередно налил кипяток и холодную воду.
Тиктокер попросил пользователей закрыть глаза и попробовать определить по звуку, какую воду он переливает в пустые стаканы. После проведения эксперимента нужно открыть глаза и сверить, правильно ли вы «расслышали» температуру воды.
Видео @curedeggyolk набрало за пару недель больше 30 млн просмотров, 2,9 млн лайков и 53,4 тыс. комментариев. Судя по комментариям, большинство посмотревших без труда смогли отличить кипяток по звуку. «Горячая вода звучит мягче, а холодная более четко», — отметил один из юзеров.
Отличие в звучании между кипятком и холодной водой объясняется разной вязкостью, то есть густотой жидкости. Физик и ютубер Стив Молд пояснил, что гораздо очевиднее это заметно на примере меда: холодный мед имеет тенденцию вести себя как твердое вещество, а теплый — гораздо более жидкий.
Вязкость, в свою очередь, определяется взаимодействием молекул. При низких температурах у них меньше энергии и движутся они более вяло, из‑за этого между молекулами образуются временные связи, делающие жидкость более вязкой. При нагревании же молекулы получают больше энергии и движутся быстрее, образовывать временные связи становится труднее, и вещество становится более жидким.