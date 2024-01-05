КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, остров Ёнпхёндо эвакуируют

В ведомстве отметили, что обстрел был произвели с 9 до 11 часов по местному времени. По данным комитета, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военных нет. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.