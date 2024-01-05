КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, остров Ёнпхёндо эвакуируют

КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов ЁнпхЁндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
В ведомстве отметили, что обстрел был произвели с 9 до 11 часов по местному времени. По данным комитета, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военных нет. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.
В ответ на обстрел южнокорейские вооруженные силы провели учебные стрельбы. В них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории, к учениям привлекли самоходные артиллерийские установки K9.
Ранее местные власти объявили массовую эвакуацию, после того как получили указания от военных. По сообщениям агентства, в прошлый раз, 6 декабря 2022 года, КНДР обстреливала из артиллерии буферную зону в Японском море.