Кристофер Нолан рассказал, как подвергся критике со стороны фитнес-тренера

На церемонии вручения Премии Нью-Йоркского общества кинокритиков, где Кристофер Нолан получил награду как лучший режиссер, артист рассказал, как однажды подвергся критике со стороны фитнес-тренера, который, видимо, не подозревал, кто принимает участие в онлайн-классе. Об этом сообщил Variety.
«Я занимаюсь на своем тренажере, еле дышу уже. А тренер начинает говорить про один из моих фильмов: „Кто‑то его смотрел? Эти два часа жизни мне уже не вернуть“. Когда тебя поливают грязью кинокритики, они при этом обычно не заставляют тебя заниматься спортом», — поделился постановщик.
Вскоре поклонники нашли запись с занятием, о котором говорил Нолан. Фильмом, который столь нещадно подвергается критике, оказался «Довод».
Тренерка обратилась к режиссеру, сказав, что посмотрела «Оппенгеймера» дважды, и эти «шесть часов она не хочет возвращать». Она пригласила Нолана принять участие в своем онлайн-классе: «Обещаю, в этот раз будет без оскорблений».
На церемонии Нолан также высказался о роли кинокритиков в современной киноиндустрии.
«У режиссеров сложные отношения с критиками и критикой в целом. Нам всегда задают вопрос „Вы читаете обзоры на свои фильмы?“. Начнем с того, что я британец — на типичном семейном застолье кто‑то точно посоветует мне не открывать сегодня The Guardian», — рассказал режиссер со сцены. «В современном мире, где мнение есть у всех, существует идея о демократизации критики, но, как по мне, критическое восприятие фильма должно быть не инстинктом, а профессией», — добавил он.
«Сегодня в этой комнате собрались те, кто пытается писать о кино объективно, — обратился Нолан к залу. — Конечно, объективность в искусстве сама по себе парадоксальна, но стремление к ней — это то, что делает критику важной и полезной для режиссеров».
Создатель «Оппенгеймера» добавил, что при работе над фильмом осознавал риски быть неправильно понятым, и подчеркнул, что нередко контекст для понимания картины создают именно критики.
«Сегодня мы, режиссеры, не можем прятаться за авторским посылом. Ты уже не можешь сказать: „Вот что я имел в виду“. Мы живем в мире, где зритель имеет право воспринять работу по-своему. И я всеми руками за. Это значит, что произведение должно говорить само за себя. В этом контексте роль профессионального критика невероятно важна. Я никогда не испытывал большей благодарности, чем когда читал рецензии на „Оппенгеймера“», — подытожил Нолан.
Байопик о создателе ядерной бомбы вышел на экраны 21 июля 2023 года и собрал более 850 млн долларов, став третьей по кассовости в 2023-м.