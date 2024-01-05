Кристофер Нолан рассказал, как подвергся критике со стороны фитнес-тренера

«Сегодня мы, режиссеры, не можем прятаться за авторским посылом. Ты уже не можешь сказать: „Вот что я имел в виду“. Мы живем в мире, где зритель имеет право воспринять работу по-своему. И я всеми руками за. Это значит, что произведение должно говорить само за себя. В этом контексте роль профессионального критика невероятно важна. Я никогда не испытывал большей благодарности, чем когда читал рецензии на „Оппенгеймера“», — подытожил Нолан.