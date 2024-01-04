Microsoft выпустила тостер в виде Xbox Series S

Максим Саблин
Сегодня в 16:50
Фото: Walmart

Microsoft представила тостер в виде консоли Xbox Series S. Прибор пока доступен только в США по цене в 40 долларов.

В корпус от приставки помещаются до двух кусков хлеба, которые можно обжарить на одной из шести температур, при этом на них останутся логотипы Xbox. Кроме этого, в ручку встроен LED-таймер, тостер умеет размораживать продукты (например, вафли), а также обжаривать бейглы. К тому же, прибор легко очистить от скопившихся крошек.

Создатели устройства обещают обеспечить покупателю «оптимальный углеводный опыт» и «вывести кухню на новый уровень».

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Дизайн Series S и X был поводом для многочисленных шуток со стороны геймеров с первых дней после анонса. Microsoft однажды на них даже отреагировала — в октябре 2021 года компания показала мини-холодильник в формате старшего гаджета. В мае прошлого года на сайте французского ритейлера засветился и тостер в корпусе младшей консоли, но не было информации о его доступности.

Это также не первый шаг в сторону бытовой техники для американской корпорации. В прошлом сотрудничавший с ней разработчик игр Bungie выпускал похожий тостер в стиле шутера Destiny. Прибор также умел выжигать логотип видеоигры на ломтях, но стоил в два раза дороже.

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