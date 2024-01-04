Microsoft выпустила тостер в виде Xbox Series S

Дизайн Series S и X был поводом для многочисленных шуток со стороны геймеров с первых дней после анонса. Microsoft однажды на них даже отреагировала — в октябре 2021 года компания показала мини-холодильник в формате старшего гаджета. В мае прошлого года на сайте французского ритейлера засветился и тостер в корпусе младшей консоли, но не было информации о его доступности.