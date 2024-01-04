В Хабаравском крае умерла найденная на дороге тигрица

Максим Саблин
Сегодня в 13:28
Фото: Javier Virues-Ortega/Unsplash.com

В Хабаровском крае умерла амурская тигрица, найденная на трассе Лермонтовка — Бикин. Об этом сообщил общественный центр «Амурский тигр».

Животное нашли посреди дороги 2 января, тигрица совсем не реагировала на проезжающие мимо автомобили. Позже сотрудники Охотнадзора усыпили ее и доставили на обследование, специалисты оценили состояние как тяжелое и предположили, что ее могла сбить машина.

Зверь оказался самкой в возрасте около трех лет, пишет представитель «Амурского тигра». К врачам ее доставили крайне истощенной, но без внешних ран и переломов костей. Причину смерти покажут вскрытие и анализ крови.

Обычно хищники не могут питаться из‑за болезней, травм или недостатка пищи в районе. «Все три причины могут переплетаться. Например, из‑за заболевания животное лишается основных органов чувств и, находясь в ослабленном состоянии, теряет осторожность, выходит на неосвещенный участок дороги, где получает удар и ушиб внутренних органов», — добавляют зоозащитники.

«Погибшую тигрицу очень жаль. Молодая, в самом расцвете сил, но с трагической судьбой», — отмечают в центре и благодарят неравнодушных граждан, уведомивших власти об инциденте на трассе.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+