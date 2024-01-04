В Хабаравском крае умерла найденная на дороге тигрица

Животное нашли посреди дороги 2 января, тигрица совсем не реагировала на проезжающие мимо автомобили. Позже сотрудники Охотнадзора усыпили ее и доставили на обследование, специалисты оценили состояние как тяжелое и предположили, что ее могла сбить машина.