Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев, заключивших контракт на службу в ВС РФ

Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Судя по документу, заявление о приеме в гражданство РФ могут подать иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в период боевых действий на территории Украины.
Также это касается иностранцев, которые уже проходят службу в армии РФ, и тех, кто был уволен с такой службы во время СВО по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или в связи с истечением срока действия контракта.
В апреле 2023 года Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства страны за дискредитацию Российской армии, а также совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.